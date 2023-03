Calcio: Elche, esonerato anche Machin

La squadra è ultima, a 14 punti dalla salvezza MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Salta un'altra panchina in Liga e per la terza volta in stagione c'è di mezzo l'Elche. Dopo Francisco e Jorge Almiron, via anche Pablo Machin che nella sua gestione ha collezionato due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte in 12 gare, oltre all'eliminazione in Coppa del Re. L'Elche è sempre ultimo in classifica e se, all'arrivo di Machin, la salvezza distava otto lunghezze, ora il ritardo dal quart'ultimo posto è di 14 punti. La panchina potrebbe essere affidata all'attuale tecnico delle giovanili Pato Graff, supportato da Nino, ma la stampa spagnola fa il nome anche di Sebastian Beccacece, sondato già dopo i precedenti esoneri di Francisco e Almiron. In Liga salgono così a sette i cambi stagionali in panchina: detto dei tre all'Elche, hanno sostituito l'allenatore anche Siviglia (Sampaoli per Lopetegui), Villarreal (Setien per Emery), Celta Vigo (Carvalhal per Coudet) e Valencia (Baraja per Gattuso). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Mar-23 18:57