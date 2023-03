Calcio: Escluse lesioni per Chiesa, Locatelli “Perfetti a San Siro”

Il centrocampista: "Vogliamo vincere Coppa Italia ed Europa League" TORINO (ITALPRESS) – La Juventus tira un sospiro di sollievo. Niente di grave per Federico Chiesa, entrato ieri sera al 21' della ripresa della gara con l'Inter e costretto a uscire dopo poco più di un quarto d'ora. L'attaccante è stato sottoposto a esami presso il J|Medical che hanno escluso lesioni. Le sue condizioni, fa sapere la società bianconera, "saranno valutate di giorno in giorno". A questo punto Chiesa dovrebbe saltare gli impegni con la Nazionale e avrà tempo per recuperare in vista della ripresa, quando la squadra di Allegri sarà chiamata a un vero e proprio tour de force: 9 le gare in programma ad aprile fra campionato (Verona, Lazio, Sassuolo, Napoli e Bologna), Europa League (andata e ritorno con lo Sporting) e semifinale di Coppa Italia, con un nuovo doppio confronto con l'Inter. In mezzo anche l'udienza al Collegio di Garanzia sul -15 per il caso plusvalenze: l'esito del ricorso, se positivo, potrebbe dare una bella spinta in classifica ai bianconeri che comunque, anche con la penalizzazione, hanno rimesso nel mirino il quarto posto, distante 7 punti. Per continuare la rincorsa servirà l'apporto di tutti, a partire da quel Manuel Locatelli che anche ieri contro l'Inter è stato uno dei migliori. "Vincere a San Siro contro l'Inter è più bello – racconta ai tifosi sul canale ufficiale della Juve su Twitch – Potevamo chiuderla prima, ma anche vincerla così va benissimo. Abbiamo avuto un atteggiamento perfetto, al di là dei reparti, ieri si è vista una squadra unita: questo è quello che dobbiamo essere e che ci chiede il mister. Un esempio? La carica che si ha quando si fa un tackle, come il mio di ieri: è qualcosa che a me piace molto, ma se è facile avere un atteggiamento così in una partita importante come quella con l'Inter, l'importante è averlo sempre, in tutte le partite, a livello individuale e di squadra. Quella di ieri è stata una delle partite migliori di quest'anno, mi sono sentito importante in tutta la gara, quando entri in fiducia ogni partita rendi meglio, perché la continuità è il segreto di una buona stagione". L'obiettivo della Juve "è vincere due Coppe, poi mi piacerebbe tantissimo vincere uno scudetto, perché giocare qua è sempre stato il mio sogno. Chiaramente c'è anche il pensiero di tutti gli juventini alla Champions League…". E a proposito di Europa League, "lo Sporting è una squadra molto preparata, intelligente, un avversario tosto, ma si arriva a fine competizione ed è normale trovare squadre difficili, come siamo noi per loro: dobbiamo ricordarci che siamo la Juve", chiosa Locatelli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Mar-23 17:59