Calcio: Fiorentina. Commisso “Non vendo e non possono cacciarmi”

Il patron dei viola: "I tifosi sono tutto ma diventano cattivi se non vinci" FIRENZE (ITALPRESS) – "Non possono cacciare Rocco da qui, sai? Pensano che criticandomi mi faranno fuori. No, non può succedere. Rocco è un po' diverso". Lo ha detto ai microfoni della Cbs il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. "Vendere il club viola? Ho preso la mia decisione – ha aggiunto il numero uno del club toscano – e continuerò a mantenere quanto detto: non vendo. Io voglio solo essere conosciuto come il ragazzo che nonostante il successo non è mai cambiato. I tifosi sono tutto, ma possono essere cattivi se non vinci. Qui non c'è stato nessuno che abbia messo i soldi che ho messo io in poco tempo. E torno ai Medici, di 500 anni fa. Se perdo 500 milioni di dollari, non andrò di nuovo a lavare i piatti come facevo quando ero giovane, quindi fai attenzione a quello che fai – ha concluso Commisso – perché non sai cosa succederà dopo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 20-Mar-23 09:55