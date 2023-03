F1: Briatore “Ferrari sempre gli stessi errori, Alonso un fenomeno”

"Lo scorso anno erano partiti benissimo, se ci fossi stato io non avrei consentito dei cambiamenti a livello di regolamento". ROMA (ITALPRESS) – "La Ferrari la conosciamo da anni, Maranello è così e gli errori sono sempre gli stessi, non si tratta di novità recenti. Innanzitutto la Formula 1 è uno sport internazionale, non si può pretendere di avere solamente italiani o quasi, non ha nessun senso. Poi lo scorso anno si diceva che la macchina fosse perfetta per Leclerc, allora punta tutto su di lui per il Mondiale piloti e sfrutta Sainz per portare punti utili in quello costruttori". Lo ha dichiarato Flavio Briatore, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Poi è anche sempre una questione di politica che dovrebbe essere più incisiva – ha proseguito -. Lo scorso anno erano partiti benissimo, se ci fossi stato io non avrei consentito dei cambiamenti a livello di regolamento". Briatore parla anche di Fernando Alonso, protagonista di un grande inizio di stagione: "È un fenomeno, merita tutto quello che sta ottenendo. Sta smentendo tutti coloro che ironizzavano sulla sua età. Se Aston Martin continua così e fa uno step ulteriore si può anche pensare di arrivare tra i primi 3 nel Mondiale e vincere una o due gare", afferma. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 20-Mar-23 15:54