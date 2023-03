I 60 anni di Koeman, difensore goleador ancora ct degli Oranje

Per l'ex campione è remota la possibilità di tornare ad allenare un club ROMA (ITALPRESS) – All'età di 60 anni Ronald Koeman si gode la seconda esperienza da ct dei Paesi Bassi. La possibilità di tornare ad allenare un club in futuro è remota, come ha fatto sapere lui stesso recentemente alla stampa olandese. È la convinzione di uno che la pressione l'ha sempre saputa gestire, fino a diventare il primo nella storia ad aver militato sia da calciatore che da allenatore nelle tre Big Three dell'Eredivisie: Ajax, Psv e Feyenoord. Koeman è inoltre uno dei pochi giocatori europei ad aver vinto un triplete con il club e una coppa con la propria nazionale nello stesso anno. In quel magico 1988 il Psv vince tutto e l'Olanda trionfa agli Europei. Nella finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica Koeman realizza il primo rigore della serie e mette la firma sul trionfo. Nell'ultimo atto del torneo continentale contro l'Unione Sovietica, il nativo di Zaandam si oppone a Belanov e contribuisce al successo per 2-0. Difensore roccioso, ma anche di classe. È tra i maggiori goleador della difesa con 253 reti in carriera. Merito anche di un'abilità su calcio di punizione che lo ha portato a segnare il gol vittoria del Barcellona nella finale di Coppa dei Campioni del 1992 contro la Sampdoria a Wembley. Con la maglia dei blaugrana, sotto la guida di Cruijff, vince anche quattro campionati, oltre ad una Coppa del Re, tre supercoppe e una Supercoppa Uefa. Nella Champions League del 1993-1994 è il capocannoniere del torneo con 8 gol, ma in finale il Barca è sconfitto dal Milan per 4-0. Nel 1995 Koeman si trasferisce al Feyenoord dove trascorre due stagioni vestendo anche la fascia di capitano. Dopo aver fatto parte degli staff di Olanda e Barcellona, la carriera da allenatore si snoda tra Vitesse, Ajax (dove vince due campionati, una Coppa dei Paesi Bassi e una Supercoppa), Benfica (supercoppa di Portogallo), Psv (Eredivisie 2006-07), Valencia (Coppa del Re 2007-08), AZ (Supercoppa olandese 2009), Feyenoord, Southampton, Everton e il doppio incarico da ct degli Oranje con l'intermezzo al Barcellona. "Tutti sanno che è il club dei miei sogni", disse in un 2020 tormentato anche da un ricovero per problemi cardiaci. L'esperienza da ct blaugrana è meno fortunata di quella da allenatore. Chiude al terzo posto, vince la Coppa del Re ma viene esonerato nella sua seconda stagione. A 60 anni di età, che compirà domani, la punizione di Wembley resta il suo principale acuto con la maglia del Barcellona. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 20-Mar-23 11:18