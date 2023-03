Rugby: Nazionale. Sublussazione alla spalla sinistra per Ceccarelli

Il pilone del Brivi è rientrato in Francia per iniziare la riabilitazione ROMA (ITALPRESS) – Sublussazione acromion-claveare: questo il bollettino medico circa le condizioni di Pietro Ceccarelli, infortunatosi alla spalla sinistra durante Scozia-Italia, partita valida per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2023. Il 31enne pilone azzurro del Brive, rientrato in Francia, seguirà il percorso riabilitativo presso il proprio club di appartenenza. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 20-Mar-23 11:45