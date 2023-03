Team Gresini pronto a nuova stagione, Di Giannantonio “Sono carico”

Il pilota romano si è ripreso dal forte incidente della settimana scorsa a Portimao ROMA (ITALPRESS) – Il tanto atteso inizio stagione è arrivato e il Team Gresini MotoGP si prepara ad essere nuovamente protagonista forte delle belle prove nei test pre-season di Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez. Il pilota romano si è ripreso dal forte incidente della scorsa settimana nella ghiaia di Portimao e questa è senza dubbio la miglior notizia con cui iniziare la settimana di gara, per lo spagnolo il feeling con la moto e con il Portogallo sono senza dubbio un'ottima base su cui costruire quest'inizio di desmo-avventura. Non mancheranno le novità con l'avvento della sprint race (sabato alle 15:00) e con un fine settimana decisamente da scoprire, ma con due gran premi back to back sarà facile entrare in ritmo. Prima Portimao, poi Termas de Rio Hondo. "Mi sento al 100% già da qualche giorno e dopo la botta dei test era importante ritrovare subito la forma fisica – assicura Di Giannantonio – Sono estremamente carico per il Portogallo, dove sicuramente testeremo il nuovo format MotoGP. Portimao è sempre stata una gara molto fisica, quindi ci sarà da gestire bene le energie e trovare subito i punti. In Argentina poi vedremo a che punto siamo, su una pista di solito un po' sporca ad inizio weekend, dove sarà importante partire subito forte e gestire meno". "Finalmente si comincia, arriviamo da giornate di test molto positive e la voglia di mettermi alla prova in pista è tanta – sottolinea Alex Marquez, fratello di Marc – Avrei voluto sicuramente qualche giornata in più per conoscere la Ducati, ma devo dire che siamo già ad un buon punto e le prime tre-quattro gare dell'anno saranno fondamentali per trovare dinamiche e sensazioni in vista della stagione. Ci sarà da scoprire la sprint race, quindi ci tuffiamo in questi primi due fine settimana con rinnovato entusiasmo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 20-Mar-23 10:09