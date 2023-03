Tennis: Atp. Alcaraz torna in vetta, Sinner 11°, Nadal fuori dai top 10

L'altoatesino si conferma il migliore degli azzurri, stabili Musetti e Berrettini ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz, secondo giocatore dopo Rafa Nadal a vincere tre Masters 1000 prima di compiere vent'anni, torna numero 1 del mondo. Ma la sfida a Novak Djokovic è appena iniziata. Il serbo, assente anche a Miami dopo Indian Wells in quanto non vaccinato contro il Covid-19, tornerà infatti in vetta alla classifica il prossimo 3 aprile se il murciano non confermerà il titolo vinto l'anno scorso al Miami Open presented by Itau. Se infatti si tolgono ad Alcaraz i 1000 punti del successo di Miami di un anno fa, che non potrà più conteggiare alla fine di questa edizione, Djokovic ha un vantaggio di 740 punti. Considerato che la finale di un Masters 1000 ne vale 600, Alcaraz può colmarlo solo vincendo il titolo. Una cosa, comunque, è certa. Alcaraz resterà numero 1 fino al 3 aprile, la domenica della finale di Miami, e dunque arriverà a 22 settimane complessive in vetta al ranking ATP. A 19 anni, può vantare più settimane da numero 1 del mondo di giocatori come Daniil Medvedev (16), Andy Roddick (13), Boris Becker (12), Marat Safin (9), John Newcombe (8), e del suo allenatore Juan Carlos Ferrero (8). Nella top 10, Medvedev sale di una posizione e si attesta quarto, Auger-Aliassime ne guadagna quattro ed è sesto, Hurkacz una ed è nono, con Fritz che scivola decimo. Grazie alla semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner sale di due gradini e si piazza 11esimo, per la prima volta davanti a Rafa Nadal, 13esimo e per la prima volta fuori dai top 10 da quando vi è entrato, il 25 aprile del 2005 (vi è rimasto ininterrottamente per 912 settimane). Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini conservano, rispettivamente, la 21esima e 23esima piazza. Complessivamente l'Italia mantiene sei giocatori in Top 100 e diciannove in Top 200. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 20-Mar-23 09:57