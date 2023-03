Atletica: Abodi “Mennea punto di riferimento e alfiere Sud Italia”

"Ha raggiunto traguardi civili e sportivi con il suo coraggio e la capacità di sacrificarsi". ROMA (ITALPRESS) – "Pietro Mennea è un esempio, un riferimento, perché è facile arrivare quando le condizioni sono migliori. Ma lui ha raggiunto traguardi civili e sportivi per il suo coraggio, per la capacità di sacrificarsi e di impegnarsi. Ai ragazzi delle scuole questo va insegnato". Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, parlando di Pietro Mennea in occasione dell'evento "10.01 – Pietro Mennea, l'uomo e il campione", la commemorazione allo Stadio dei Marmi di Roma per il campione olimpico scomparso dieci anni fa. "Questa mattina è una spinta per andare avanti. Da uomo normale non era abituato a parlare, cercava di dimostrare con i fatti e la sua testimonianza deve essere una spinta per la nazione – ha continuato Abodi – Questo perché gli italiani nelle difficoltà trovano la forza di andare avanti. È stato un alfiere del Sud Italia e grazie a lui spero che il Sud trovi le motivazioni e l'orgoglio di rialzarsi. Per Pietro – ha concluso – lo sport era innovare, progettare, impegno costante. Penso che questa sia l'eredità da portare a casa quando lasceremo questo luogo". – foto Image – (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Mar-23 11:02