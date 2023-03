Boxe: Mondiali donne. Testa e Sorrentino raggiungono i quarti in india

Sul ring di Nuova Delhi, le due italiane vanno a caccia domani delle semifinali NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – Irma Testa e Sorrentino approdano ai quarti di finale del Mondiale Elite femminile, in corso di svolgimento sul ringe del K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India). Nella categoria dei 57 Kg, Testa si impone per 5-0 sulla vietnamita Hao; il bronzo Tokyo 2020 boxerà domani per il passaggio alle semifinali con la brasiliana Romeu. Supera gli ottavi e raggiunge i quarti anche la 50 Kg Giordana Sorrentino, grazie al 5-0 sulla portoricana Rosado; l'azzurra contenderà il pass per le semifinali alla colombiana Valencia. La 63 Kg Susie Canfora viene superata per RSC al primo round dalla colombiana Camilo. Un verdetto che lascia perplessi perchè lo stop al match, fin a quel momento combattutto ed equilibrato, arriva dopo un normalissimo gancio della Camilo. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 21-Mar-23 17:46