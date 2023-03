Calcio: Crystal Palace. Ufficiale il ritorno di Roy Hodgson

L'ex tecnico dell'Inter prende il posto dell'esonerato Vieira LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un ritorno al passato. Poco meno di due anni dopo il suo addio per far posto a Patrick Vieira, Roy Hodgson torna sulla panchina del Crystal Palace che lo ha scelto per guidare la squadra dopo l'esonero del tecnico francese. L'ex allenatore dell'Inter, 75 anni, avrà il compito di raggiungere la salvezza ed è convinto di poter centrare l'obiettivo anche grazie all'aiuto dei tifosi: "È un privilegio tornare in questo club che per me ha sempre avuto un significato speciale e avere il compito di salvare la squadra. Il nostro unico obiettivo ora è iniziare a vincere le partite e ottenere i punti necessari per assicurarci la permanenza in Premier League – le parole del tecnico inglese -. Il Crystal Palace è noto per il suo spirito combattivo e non ho dubbi che i nostri tifosi combatteranno con noi, a cominciare dalla prossima sfida con il Leicester City". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Mar-23 10:24