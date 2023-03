Calcio: Roma. Lesione al menisco, intervento al ginocchio per Karsdorp

L'esterno olandese è stato operato in Svizzera ROMA (ITALPRESS) – Stagione finita per Rick Karsdorp. La Roma, infatti, ha annunciato che l'esterno olandese "è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno. L'intervento, effettuato dal professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della prima squadra della Roma, Vincenzo Costa, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 21-Mar-23 15:02