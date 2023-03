Calcio: Serie A. Riprogrammata 29^ giornata,squadre Champions anticipano

Le tre formazioni impegnate nella massima competizione europea giocheranno venerdì 7 aprile. MILANO (ITALPRESS) – Alla luce dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League, la Lega di serie A ha riprogrammato la 29a giornata, inizialmente prevista interamente per sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua. Le tre formazioni impegnate nella massima competizione europea, giocheranno venerdì 7 aprile per permettere loro di avere un giorno in più al fine di preparare al meglio i rispettivi match. Martedì 11 aprile è in programma Benfica-Inter, mentre mercoledì 12 il derby d'andata tra Milan e Napoli. Questo il nuovo programma della 29a giornata VENERDÌ 7 APRILE Salernitana – Inter (ore 17) Lecce – Napoli (ore 19) Milan – Empoli (ore 21) SABATO 8 APRILE Udinese – Monza (ore 12.30) Fiorentina – Spezia (ore 14.30) Atalanta – Bologna (ore 16.30) Sampdoria – Cremonese (ore 16.30) Torino – Roma (ore 18.30) Verona – Sassuolo (ore 18.30) Lazio – Juventus (ore 20.45) – foto Image – (ITALPRESS). gm/red 21-Mar-23 17:44