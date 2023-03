Calcio: Siviglia. Ufficiale l’esonero di Sampaoli, in arrivo Mendilibar

Squadra in zona retrocessione, il club opta per un nuovo cambio di guida tecnica SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Siviglia. Il tecnico argentino è stato esonerato dopo la sconfitta con il Getafe e a causa di una classifica che vede la squadra pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. L'ex ct dell'Albiceleste era tornato lo scorso ottobre per prendere il posto di Lopetegui ma non è riuscito a invertire il trend di una stagione fin qui da dimenticare come sottolinea lo stesso Siviglia: "Il fatto che la squadra non sia riuscita a risalire la classifica dal momento del suo arrivo, oltre all'immagine offerta negli ultimi incontri, hanno portato il club a prendere questa decisione nella speranza di una reazione della squadra in queste ultime partite di campionato". Il Siviglia ringrazia Sampaoli e annuncia che sta lavorando per affidare la squadra a un nuovo tecnico già per l'allenamento di oggi alle 18. Il club non ufficializza il nome del successore, ma la stampa spagnola non ha dubbi: già trovato l'accordo con José Luis Mendilibar, sarà lui il terzo allenatore della stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Mar-23 12:31