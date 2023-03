Calciomercato: Psg. No ad Arabia Saudita,Messi tra rinnovo e corte Barça

Secondo la stampa catalana l'argentino non ha nessuna intenzione di giocare in Arabia Saudita la prossima stagione BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona sogna il ritorno di Lionel Messi. Nonostante i gravi problemi economici e il caso Gavi (al momento resta bloccata la sua iscrizione in elenco come giocatore della prima squadra), secondo la stampa catalana il club azulgrana sta studiando nuove proposte per cercare di ingaggiare il campione del mondo argentino in scadenza di contratto con il Psg. Messi diventerebbe una sorta di socio del club, dovrebbe accettare un ingaggio che non ha nulla a che vedere con quello percepito in passato, ma avrebbe anche una percentuale sulle entrate della società. Nel frattempo, però, anche il Psg lavora per averlo in squadra almeno per un'altra stagione, non solo per ragioni tecniche, ma anche commerciali. Di sicuro, secondo il sito del quotidiano catalano Sport, Messi non accetterà le ricchissime offerte che arrivano dall'Arabia Saudita. Questa, sottolinea il giornale, è una decisione già presa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Mar-23 16:16