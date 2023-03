Calciomercato: Real.Club cerca un centravanti,Kane e Vlahovic nel mirino

Secondo il sito del quotidiano AS, lo juventino piace al club blanco MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid cerca un centravanti per la prossima stagione. Secondo il sito del quotidiano "AS", oltre al talento Alvaro Rodriguez (18 anni) e al 16enne Endrick che arriverà una volta maggiorenne, il club sonda il mercato per un numero 9 di sicuro affidamento. Due i nomi: l'inglese del Tottenham Harry Kane e il serbo della Juventus, Dusan Vlahovic. Secondo il giornale madrileno l'attaccante bianconero in realtà sarebbe stato proposto ai blancos a causa dei problemi economici e delle sanzioni della giustizia sportiva a carico della Vecchia Signota. Vlahovic già a gennaio sarebbe stato vicino a un club della Premier, presumibilmente lo United scrive AS, per una cifra che oscilla tra i 100 e i 120 milioni di euro. Poi, senza dimenticare i sogni Haaland e Mbappè, c'è Kane, 29enne in scadenza nel 2024 con gli Spurs, ma secondo la stampa spagnola l'arrivo del capitano del Tottenham comporterebbe il mancato rinnovo di Benzema, mentre Vlahovic, con i suoi 23 anni, potrebbe iniziare la sua avventura al Real come secondo del francese per poi diventarne l'erede. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Mar-23 09:01