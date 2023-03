Euro2024: Francia. Stampa, Deschamps ha deciso “Mbappé nuovo capitano”

Secondo L'Equipe l'attaccante del Psg è stato scelto come successore di Lloris PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Secondo il sito del quotidiano francese L'Equipe, Didier Deschamps ha deciso: "Kylian Mbappé sarà il nuovo capitano della Francia". Il fuoriclasse del Psg avrebbe vinto il ballottaggio con Antoine Griezmann per indossare la fascia che negli ultimi anni è stata di Hugo Lloris, portiere del Tottenham che ha annunciato il suo addio ai "bleus" dopo il Mondiale. Ventiquattro anni, 66 presenze e 36 gol in nazionale, Mbappè debutterà da capitano dei vice-campioni del mondo nel match di venerdì sera, allo Stade De France, contro l'Olanda, in un match valido per il girone B delle qualificazioni agli Europei del 2024. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Mar-23 13:30