(Adnkronos) – Ha partecipato anche Massimo Andreoni, Direttore scientifico Simit, all’incontro organizzato presso il Ministero della Salute dal titolo “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità”. A margine dell’evento, il Professore si è soffermato sull’importanza della comunicazione per “arrivare ai cittadini e trasmettere loro l’importanza della vaccinazione” in età adulta per evitare decessi e forme gravi di malattia