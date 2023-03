Sony, i nuovi visori per una realtà virtuale sempre più “vera”

ROMA (ITALPRESS) – "I nuovi visori per la realtà virtuale sono stati lanciati sul mercato italiano il 22 febbraio con grande successo. Il visore è un passo avanti rispetto a quello che già lanciammo nel 2016, abbiamo recepito tutte le innovazioni tecnologiche compatibili con il nuovo visore, che è ovviamente plug and play con la PS5. Abbiamo semplificato la modalità d'uso, con un singolo cavo che appena inserito in console permette di videogiocare in realtà virtuale". In un'intervista all'Italpress, Marco Saletta, Western&Southern Europe General Manager di Sony Interactive Entertainment, ha presentato le novità principali del nuovo visore per la Realtà Virtuale lanciato sul mercato italiano del gaming dall'azienda da alcune settimane: "Il visore ha quattro innovazioni importanti. L'eye-tracking, con cui attraverso il controllo degli occhi si entra in game play e si può interagire con il gioco e l'ambiente circostante. La seconda è il Playstation Dual-Sense, attraverso l'utilizzo delle mani e la compressione delle dita sul sensore è possibile agire con l'ambiente – ha aggiunto – La terza sono le telecamere integrate all'interno del visore, che consentono una comodità d'uso subito percepibile, infine l'innovazione maggiormente visibile, quella per la quale è stata embeddata nel visore la tecnologia 4K, con 110 gradi di capacità visiva. Oggi l'interazione dell'occhio nel visore permette immersività e maggior semplicità". Non solo gaming alla base dei visori Sony per la Realtà Virtuale, che trova spazio e applicazioni in diversi settori: "La realtà virtuale è stata lanciata nel cinema da ormai vent'anni, il gaming ha recepito la possibilità di offrire nuovi elementi di intrattenimento – ha spiegato – Ma oggi ci sono altri utilizzi, facili e immediati nel mondo dell'e-commerce, del travel, nella medicina. E poi ovviamente il gaming, per cui Sony si è interrogata sperando di offrire la migliore piattaforma di VR gaming possibile". A questo si ricollega il sempre più crescente successo della PlayStation 5 sul mercato italiano: "Per quanto riguarda Playstation, PS5 sta riscuotendo un successo mondiale, con 30 milioni di unità installate nel mondo, anche in Italia sul mercato c'è grande disponibilità. Abbiamo lanciato a inizio anno un nuovo Dual Sense facendo una costruzione personale, e poi c'è la Realtà Virtuale – ha sottolineato Saletta – L'evoluzione è quella di ottimizzare le risorse tecnologiche disponibili offrendo mondi nuovi e inesplorati". Infine, una chiosa sui principali scenari scelti dai videogiocatori, con uno sguardo all'attualità che conferma un calo legato ai giochi con tematiche di guerra da quando è scoppiato il conflitto Russia-Ucraina: "Attualmente i temi che emergono sono quelli più cari al mondo della famiglia e dell'avventura – ha concluso – Anche il mondo del gaming sta modificando la propria attitudine". – foto Italpress – (ITALPRESS). xd77fsc/red 21-Mar-23 10:25