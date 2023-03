Calcio: Porto. Stampa, Conceicao medita dimissioni

Ma Pinto da Costa smentisce: "Ha un contratto fino al 2024 e lo rispetterà" OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Aria di divorzio fra Sergio Conceicao e il Porto. Stando ad "A Bola", il tecnico starebbe meditando di dimettersi. I primi segnali di malcontento si erano avvertiti dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions contro l'Inter. "Dobbiamo riconoscere tutto ciò che il Porto ha fatto con quello che ha – aveva sbottato – Questi cinque anni e mezzo sono stati molto difficili, per il fair play finanziario non abbiamo preso nessuno e anzi abbiamo dovuto fare cassa. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto col 30% della rosa che arriva dalla seconda squadra e il 40% con giocatori arrivati da squadra di fascia media, eppure il mio merito è zero, vengo definito un piantagrane". Parole che non erano piaciute al presidente Pinto da Costa, che aveva però gettato acqua sul fuoco definendo le parole di Conceicao come figlie della frustrazione per il mancato passaggio del turno. Ma il tecnico riflette. Oggi, fra l'altro, al campo d'allenamento Conceicao si è intrattenuto a lungo con Pinto da Costa e gli altri dirigenti, Luis Gonçalves e Vítor Baia. Proprio Da Costa, all'uscita dal centro sportivo, ha voluto però smentire i rumors: "Con Conceicao c'è un legame di amicizia da quando lui aveva 16 anni. Ha un contratto fino al 2024, sa che deve rispettarlo e voglio anch'io che lo rispetti. Spero anche che si vada oltre. Rinnovo? Per me resterebbe altri 50 anni". Per quanto riguarda le voci sulle dimissioni, "Conceicao non ha parlato con nessun giornale, e nemmeno io. Dovete chiedere a chi lo ha scritto. Non abbiamo parlato di questo tema perchè non è un tema. Se sono tranquillo? Lo sono sempre, ai giornali piace la guerra ma non sono nella posizione di separarmi da Conceicao". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Mar-23 15:08