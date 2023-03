Calciomercato: Napoli. Anche il Psg su Osimhen, ma servono 150 milioni

In pole ci sarebbe il Manchester United, più defilato il Chelsea PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La necessità di trovare un attaccante che abbia il gol nel sangue e che dia profondità alla squadra. Secondo i francesi di Footmercato.net, questi i motivi che spingono il Psg a muoversi e a guardare in casa Napoli, ammaliati anche loro da un Victor Osimhen che sta trascinando la squadra di Spalletti in campionato e in Champions. Secondo la stampa transalpina il direttore del club, Luis Campos, in questo fine-settimana dedicato agli impegni delle nazionali, potrebbe incontrare gli agenti dell'attaccante nigeriano, legato ai partenopei fino al 2025 e con una valutazione da 150 milioni di euro che spaventa i parigini, alle prese con i limiti imposti dal fair play finanziario. Secondo Footmercato.net potrebbe avere maggiori chance il Manchester United, mentre è in posizione più defilata il Chelsea. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 22-Mar-23 12:49