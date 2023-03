Euro2024: Nazionale. Carnevale “Bravo Mancini,Pafundi ha qualità enormi”

"L'ho paragonato un po' al piccolo Messi", dice il responsabile dell'area scouting dell'Udinese ROMA (ITALPRESS) – "È una grande soddisfazione aver sentito le parole del ct su Pafundi: conosco il Mancio, abbiamo fatto un Mondiale insieme, gli dico bravo perché ha convocato uno dei giovani più forti e futuribili". Così Andrea Carnevale, responsabile dell'area scouting dell'Udinese, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport. "Pafundi ha esordito l'anno scorso a sedici anni, poi quest'anno ha fatto due spezzoni contro Sassuolo e Verona: certamente pochissimo, però tutti noi abbiamo l'attenzione su questo ragazzo, che ricordiamo ha fatto 17 anni appena sette giorni fa. Già da sette mesi è all'interno della prima squadra, sta crescendo, il ragazzo ha qualità enormi per diventare un grande giocatore". Nel calcio non è mai facile mettere a confronto i calciatori, ma è un esercizio che viene fatto spesso. "Con le dovute proporzioni – la premessa fondamentale di Carnevale -, l'ho paragonato un po' al piccolo Messi, perché fisicamente è uguale a lui, è mancino, dribbling, tiro in porta, le caratteristiche sono quelle. Ha bisogno solamente di allenarsi e di giocare, ma penso che dalla prossima partita comincerà a giocare: abbiamo 38 punti in classifica e Sottil ha una grande considerazione del ragazzo". Sulla difficoltà di trovare calciatori italiani per la Nazionale, Carnevale ha la sua idea. "Ai miei tempi i talenti li trovavi per strada, ora purtroppo siamo mancanti principalmente negli attaccanti: negli anni 90 eravamo tantissimi, c'erano Baggio, Schillaci, il povero Vialli, Mancini, Serena. Giocano pochissimo gli attaccanti italiani, ma è anche vero che non ci sono grandissimi campioni". Eppure appena due anni fa gli azzurri vinsero gli Europei. "Giocavano con leggerezza, lì si è visto il grande lavoro di Mancini. Poi nelle qualificazioni mondiali abbiamo toppato con squadre abbastanza mediocri, sono rimasto sorpreso. Adesso inizia una nuova avventura e domani la Nazionale avrà dalla sua parte un Maradona molto caldo, che come sempre tiferà Italia, come nel '90. Io a Napoli per respirare l'atmosfera scudetto? Penso proprio di sì e con i 19 punti di vantaggio in campionato ha anche la possibilità di giocare la Champions con molta tranquillità. Mi auguro ci sia un'italiana in finale". Chiusura sul settore giovanile dell'Udinese. "Noi siamo un po' maestri nell'andare a pescare giocatori in tutto il mondo e poi portarli qui a Udine per insegnare loro la tecnica, il carattere e le prospettive. Siamo bravi in questo, mi auguro possa accadere ancora in futuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 22-Mar-23 15:03