(Adnkronos) – Si è tenuto presso il Ministero della Salute l’incontro “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità” organizzato da ADN Kronos insieme a Senior Italia Federanziani e Federsanità Anci e realizzato in collaborazione con FB&Associati e con il contributo non condizionante di Gsk. Focus dell’evento, la prevenzione vaccinale come valore inestimabile per la salute del futuro.