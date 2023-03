Calcio: Croazia. Si ritira a 31 anni ex Sassuolo e Inter Vrsaljko

Potrebbe diventare agente di calciatori ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Sime Vrsaljko dice basta a 31 anni. L'esterno croato, riporta la stampa locale, ha deciso di lasciare il calcio giocato a causa dei tanti problemi fisici che hanno condizionato la sua carriera negli ultimi anni. Portato in Italia dal Sassuolo, nel 2016 era stato ceduto all'Atletico Madrid dove però sono iniziati gli infortuni. Tornato in Italia in prestito all'Inter per una stagione (2018-19), ha fatto rientro poi ai colchoneros fino alla scadenza del contratto. Quindi la firma con l'Olympiacos fino alla rescissione dello scorso novembre: nel futuro di Vrsaljko potrebbe esserci ancora il calcio ma come agente di giocatori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-23 12:03