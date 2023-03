Calcio: Napoli, Elmas “Girata fortuna ma siamo anche noi che pedaliamo”

"A me non piace tanto correre ma devo correre per forza" NAPOLI (ITALPRESS) – "La forza della multiculturalità nello spogliatoio del Napoli? Dipende non dalla nazionalità ma dal carattere e da come siamo cresciuti come uomini. Dipende da che uomo sei, se sei buono e giusto lo spogliatoio è forte. Anche gli anni scorsi i caratteri erano buoni e avevamo forza ma non girava la fortuna. Quest'anno è girata tanta fortuna, ma siamo anche noi che pedaliamo". Sono le parole di Eljif Elmas, ospite su Dazn del nuovo episodio di "Culture". "Spalletti dice che corro tanto? A me non piace tanto correre ma devo correre per forza, nel calcio moderno si corre tanto, lo sappiamo", aggiunge il macedone, che confessa di essere rimasto impressionato da Kim, "un grande uomo con un carattere giusto, veramente impressionante. Ma sono tutti tanta roba". "In Macedonia si guardava sempre il calcio italiano – racconta ancora Elmas – ll mio giocatore preferito era Francesco Totti e la mia squadra preferita era la Roma, perché mi piaceva come giocavano. Totti era un fenomeno, per questo guardavo sempre la Roma. Dopo ho iniziato a seguire tutte le squadre di Serie A". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-23 12:11