Euro2024: Francia. Mbappé”Fiero di essere capitano,Griezmann mi aiuterà”

"Penserò al gruppo, ma non cambierò il mio modo di essere e di giocare", dice l'attaccante PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Caso rientrato. Parola di Kylian Mbappé, ovvero di capitano. Il fuoriclasse del Psg è stato scelto da Didier Deschamps per raccogliere l'eredità di Hugo Lloris che ha lasciato la nazionale dopo il Mondiale del Qatar. La fascia che portava al braccio è andata al 24enne e non a uno dei senatori del gruppo come Antoine Griezmann. "Abbiamo parlato, era deluso, onestamente è anche comprensibile e normale, gli ho detto che al suo posto avrei avuto la stessa reazione, ha 32 anni, da tanto è in nazionale, forse è il giocatore più importante dell'era Deschamps, ma gli ho detto che non è una questione di gerarchie – ha spiegato Mbappé in conferenza stampa -. Antoine è stimato e amato da tutto il gruppo, è un ragazzo gioioso, sarebbe un peccato non sfruttare la sua esperienza e infatti lavoreremo fianco a fianco per far vincere questa Nazionale. Se deve parlare al gruppo, io mi faccio da parte e parla lui. Negli spogliatoi ci sono leader naturali, al di là della fascia la nazionale francese non appartiene a nessuno". Lui ha accettato il ruolo con grande entusiasmo. "Ho voglia di essere capitano, non ci si può nascondere quanto porti la fascia, poi ognuno interpreta il ruolo come preferisce. Io voglio pensare agli altri, ci sono giocatori importanti nella squadra, non voglio decidere o imporre, ma dare la possibilità a tutti di esprimersi – spiega l'attaccante del Psg -. Siamo un gruppo unito, lo abbiamo dimostrato anche con i risultati. Qui tutti hanno sempre avuto il proprio posto e insieme abbiamo fatto grandi cose, dobbiamo andare avanti così". Mbappè può assicurare che resterà il Kylian di sempre. "Non penso che devo cambiare il mio modo di fare e di giocare, ho appreso tanto dentro questo spogliatoio e quello che ho imparato voglio sfruttarlo, il miglior modo per farlo è pensare al collettivo, provare a portare tutti a lavorare per gli stessi obiettivi. Mi dite che dovrò difendere di più in campo per dare l'esempio, ma non è così, questa è una cosa che dipende dall'allenatore, io faccio quello che mi chiede. Per me è un onore e una grande emozione fare il capitano della Nazionale del mio Paese, ero emozionato quando il ct mi ha comunicato la sua decisione, poi la gioia e le emozioni lasciano spazio alle responsabilità che comportano il ruolo". "Io però non mi metto pressioni particolari, non cambierò il mio modo di essere e di giocare, affronterò questa prova con tanta positività e pensando al bene del gruppo", ha aggiunto Mbappé che ha ricevuto critiche anche da tanti ex nazionali. "Non capisco certe critiche ma le accetto, so che oggi la vita di un giocatore di alto livello è sempre sotto i riflettori, viene giudicata dall'esterno, ma chi ha giocato con me sa che la mia ossessione è vincere e si vince con il gruppo non da soli. Si dirà sempre che potevo passare la palla e fare qualcosa di diverso quando non arriverà il gol, ma se segno…Accetto tutto, dico solo che non capisco chi non mi conosce".