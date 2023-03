Euro2024: Olanda. In 5 via per colpa virus, convocato De Vrij

Gruppo decimato in vista della sfida con la Francia AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Ronald Koeman deve correre ai ripari in vista della trasferta di domani a Parigi per la gara di qualificazione a Euro2024 contro la Francia. Già privo degli infortunati De Jong e Bergwijn e dello squalificato Dumfries, il ct dell'Olanda ha perso in un colpo solo altri cinque calciatori: Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman e Bart Verbruggen hanno dovuto lasciare il ritiro per un'infezione virale. Da qui la necessità di integrare la rosa convocando tre nuovi giocatori: il portiere Kjell Scherpen (Vitesse Arnhem), il difensore Stefan de Vrij (Inter) e il centrocampista Ryan Gravenberch (Bayern Monaco). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-23 11:10