Motomondiale: Gp Portogallo. Marquez “Siamo lontani dalla Ducati”

"A Portimao non potremo lottare con i big ma non siamo andati troppo lontano da loro". PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Siamo competitivi. Abbiamo passato un inverno impegnativo, con tante prove diverse, nuove idee, è arrivato un nuovo direttore tecnico e, nell'ultimo giorno a Portimao, con la moto, siamo stati con i piloti forti. A Portimao, probabilmente, non potremo lottare con i big ma non siamo andati troppo lontano da loro. Vedremo come sarà il passo gara e come andranno le altre gare". Lo ha dichiarato Marc Marquez nella conferenza stampa di presentazione del GP di Portimao che darà il via al motomondiale 2023. "Cosa manca alla Honda per competere con i big? Siamo lontani dalla Ducati e da Pecco, sono le stesse mancanze dello scorso anno. Dobbiamo migliorare per avvicinarci ai piloti di vertice. Gli ultimi tre anni sono stati molto duri per me e per la Honda, non veniamo dalla situazione migliore, non siamo pretendenti al titolo ma stiamo lavorando per essere più competitivi in futuro. L'ambizione è la stessa del 2013 ma io farò tutto il possibile per lottare per vincere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 23-Mar-23 19:08