Nba: Vincono Denver e Milwaukee, lotta play-off a Ovest serrata

Memphis ritrova Morant, per Fontecchio 5 punti nella sconfitta dei Jazz NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Denver e Milwaukee non si fermano e tengono a distanza le inseguitrici mentre si fa sempre più serrata la corsa ai play-off nella Western Conference. Dopo una partenza lenta, i Nuggets accelerano contro Washington fino a imporsi per 118-104 con 31 punti e 12 rimbalzi di Jokic, 21 punti di Porter jr e 17 di Murray (quarto stop di fila per i Wizards nonostante i 25 punti di Porzingis), mantenendo a 3 partite e mezzo il vantaggio su Memphis. Nel giorno del rientro di Ja Morant dopo la squalifica (17 punti e 5 assist), i Grizzlies piegano Houston per 130-125 con 37 punti e 10 rimbalzi di Jackson junior e per il secondo anno di fila si laureano campioni della Southwest Division. Lo scontro diretto in chiave sesto posto fra Dallas e Golden State va ai Warriors (127-125, 20 punti di Curry), che si prendono anche il vantaggio negli scontri diretti (2-1). Rientro amaro dopo cinque partite per Doncic (30 punti) nei Mavs, privi di Irving. Dallas scivola al nono posto nella Conference, scavalcata da Minnesota (125-124 su Atlanta, decisivi i due liberi del rientrante Towns a 3"6 dalla sirena) e raggiunta anche dai Lakers. Successo gialloviola contro Phoenix per 122-111, con 27 punti e 9 rimbalzi di Davis, 26 punti di Russell e 25 punti e 11 assist della sorpresa Reaves, promosso in quintetto vista l'assenza di LeBron. Suns arrabbiati contro gli arbitri (46 liberi assegnati ai Lakers contro i 20 di Phoenix) e alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare, nonostante 33 punti (di cui 25 nel secondo tempo) di Booker. Era inoltre dal maggio 2021 che non perdevano contro i gialloviola, che approfittano anche del passo falso di Utah. I Jazz cedono 127-115 a Portland, che con un Lillard da 30 punti interrompe una serie negativa che durava da sei partite. Markkanen (40 punti e 12 rimbalzi) il migliore fra gli uomini di coach Hardy, per Simone Fontecchio 5 punti (2/7 dal campo con 1/3 dall'arco), un rimbalzo e due assist in 20 minuti. A Est Milwaukee consolida il primato travolgendo 130-94 San Antonio (31 punti e 14 rimbalzi per Antetokounmpo) prima di affrontare 4 trasferte di fila, fra cui quella di sabato contro Denver. Resta in scia Philadelphia che, senza Harden e con Embiid costretto a fermarsi per un problema al polpaccio, trova in Maxey (21 punti), Melton (25 punti) e Harris (20 punti) gli uomini chiave per superare Chicago (116-91). Miami si rifà sotto per la caccia ai play-off (127-120 su New York con 35 punti di Butler e 22 punti di cui 14 nell'ultimo quarto di Herro) mentre Toronto cade alla Scotiabank Arena dopo sette successi consecutivi per mano di Indiana (118-114, 25 punti e 10 assist per Nembhard). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-23 09:18