Pattinaggio: Mondiali figura. Grassl 8^ dopo corto, Rizzo 13^

Grassl, ultimo a scendere in pista, ha ottenuto un punteggio di 86.50. SAITAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nella giornata che ha visto Sara Conti e Niccolò Macii riscrivere la storia del pattinaggio tricolore salendo sul podio delle coppie di artistico, l'Italia chiude il giovedì di gare dei Mondiali di pattinaggio di figura a Saitama con l'ottava posizione di Daniel Grassl nel programma corto degli uomini. Appena fuori dalla top ten, al 13° posto, Matteo Rizzo, secondo atleta tricolore sceso sul ghiaccio della Super Arena. Buona la prova dell'altoatesino delle Fiamme Oro, non lontanto dalla sua migliore performance stagionale. Grassl, ultimo a scendere in pista, ha ottenuto un punteggio di 86.50 in una gara di alto livello sin qui guidata dal padrone di casa Shoma Uno, detentore del titolo e primo con 104.63 punti davanti allo statunitense Ilia Malinin, secondo con 100.38 punti. Il 24enne delle Fiamme Azzure, invece, è incappato in un grave errore realizzando un axel solo singolo: il punteggio di 79.28 lo lascia dunque fuori dalla top ten a metà gara, con la speranza e la voglia di cercare riscatto nel libero di sabato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 23-Mar-23 13:25