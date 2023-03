Sci alpino: Assoluti, Brignone campionessa super g e combinata

Al maschile titoli per Zazzi e Franzoso LA THUILE (ITALPRESS) – Doppio titolo italiano in una giornata per Federica Brignone sulla pista Franco Berthod-3 di La Thuile, dove si stanno disputando i campionati italiani assoluti. La portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, giunta a quota nove scudetti in carriera, si è imposta nel supergigante femminile, completando il percorso con il tempo di 1'02"03 e precedendo sul traguardo Elena Curtoni (Centro Sportivo Esercito) di 25 centesimi, terza posizione per Teresa Runggaldier (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle) a 73 centesimi. La giornata perfetta di Brignone si è conclusa con la manche di slalom che assegnava la vittoria anche in combinata. La valdostana ha concluso con un tempo totale di 1'36"09, grazie al quale ha rpeceduto di 1"70 la rimontante Beatrice Sola, terza posizione per Giorgia Collomb a 1"99. Primo titolo italiano, invece, per Pietro Zazzi nel supergigante maschile. Il 28enne bormino ha approfittato dell'uscita di pista di Christof Innerhofer, che ha saltato una porta nei pressi del traguardo e che fino a quel punto sembrava in grado di concedere il bis dopo il successo in discesa. Dietro Zazzi, che ha concluso in 59"40, preceduto Luca Taranzano (Sci Cai Monte Lussari) a 26 centesimi e Guglielmo Bosca (Centro Sportivo Esercito) a 0"39. La classifica si è rivoluzionata al termine della manche di slalom che ha assegnato il titolo in combinata, con Matteo Franzoso (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle) salito sul gradino più alto del podio in 1'32"88 davanti a Tobias Kastlunger (gruppo Sciatori Fiamme Gialle) con 19 centesimi di vantaggio, bronzo a Taranzano, a 53 centesimi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-23 15:47