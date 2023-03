Tennis: Torneo Miami, Fognini fuori all’esordio

Il ligure battuto in tre set dal tedesco Struff INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Esordio amaro per Fabio Fognini nel primo turno del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 35enne di Arma di Taggia, numero 91 Atp, che a Miami ha raggiunto le semifinali nel 2017 (stoppato da Nadal), nella notte italiana ha ceduto all'esordio per 6-4 5-7 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, al tedesco Jan-Lennard Struff, numero 103 del ranking, promosso dalle qualificazioni. Fognini ha pagato cara qualche indecisione nei momenti chiave del match: l'azzurro ha messo a referto 33 vincenti contro 27 gratuiti (32 contro 22 il bilancio del suo avversario) e ha vinto complessivamente solo sei punti in meno rispetto al tedesco (104 contro 110). ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Nava (Usa) b. Isner (Usa) 7-6(5) 7-6(4) Lajovic (Srb) b. Murray (Gbr) 6-4 7-5 Ruusuvuori (Fin) b. Borges (Por) 6-1 6-4 Wu (Chn) b. Edmund (Gbr) 7-5 7-5 Humbert (Fra) b. Monfils (Fra) 3-3 rit. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-23 08:43