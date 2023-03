Tennistavolo, Roncallo e Cappuccio campioni italiani 2^ categoria

I campionati italiani si stanno disputando a Cagliari. CAGLIARI (ITALPRESS) – Valentina Roncallo (Muravera Tennistavolo)e Marco Cappuccio (Tennistavolo Norbello) hanno vinto i titoli italiani dei singolari di seconda categoria di tennistavolo, facendo esultare la Sardegna pongistica proprio a Cagliari dove sono in corso i campionati italiani. Roncallo si è confermata la migliore, bissando anche il successo ottenuto martedì nel doppio misto, in coppia con Federico Vallino Costassa (Tennistavolo Torino). "L'obiettivo – spiega – era di centrare i tre titoli e nel doppio avremmo potuto fare meglio con Miriam Carnovale. Abbiamo comunque conquistato il bronzo. Sono felice dei due ori e in particolare di aver confermato il titolo del singolare. Sono state due competizioni piuttosto simili, perché anche l'anno scorso avevo avuto un percorso abbastanza lineare. Anche questa volta sono rimasta sempre molto concentrata e rispetto al 2022 il mio gioco è cresciuto di qualità". Primo titolo tricolore di singolare in carriera per Marco Cappuccio, dopo l'argento in terza categoria del 2017. Era la testa di serie n. 4 e in finale ha sconfitto per 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) il n. 3 Paolo Bisi (Il Circolo Prato 2010). "Si tratta di un titolo pesante – commenta Cappuccio – se devo essere sincero mi aspettavo di andare avanti, perché ultimamente mi sento molto migliorato, però vincere non è mai facile. Sono progredito tatticamente e nella gestione dei servizi, per riuscire a cambiare la velocità, la profondità e l'effetto, cercando di prevedere ciò che farà l'avversario e trovando le soluzioni nel più breve tempo possibile. Sono soddisfatto un po' di tutto l'andamento della stagione. Con il TT Norbello siamo terzi in A1 e andremo ai playoff contro i campioni in carica della Top Spin Messina. Faremo il massimo e speriamo che arrivino altre sorprese". Le premiazioni sono state effettuate dal presidente della FITeT Renato Di Napoli, dalla presidente della Commissione Lavoro, Cultura e Formazione Professionale del consiglio Regionale Sardegna, Sara Canu, dal presidente del Coni Sardegna Bruno Perra e dal presidente del comitato regionale FITeT Sardegna, Simone Carrucciu. – foto ufficio stampa Fitet – (ITALPRESS). gm/com 23-Mar-23 13:33