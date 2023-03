Calcio: Amichevoli. Australia-Ecuador 3-1, Giappone-Uruguay 1-1

A Ulsan finisce 2-2 Corea del Sud-Colombia ROMA (ITALPRESS) – In un'amichevole disputata a Sydney, l'Australia batte 3-1 l'Ecuador. Per i Socceroos in gol Irvine, Mabil e Kuol, per i sudamericani di Torres la rete del momentaneo 1-1. A Tokyo finisce 1-1 Giappone-Uruguay. In vantaggio la Celeste con il gol del giocatore del Real, Federico Valverde, pari nipponico con Nishimura al 76°. A Ulsan finisce 2-2 Corea del Sud-Colombia. L'attaccante del Tottenham, Son Heung-Min, con una doppietta permette ai padroni di casa (in campo il difensore del Napoli, Kim) di andare all'intervallo sul 2-0, ma nella ripresa i colombiani rimontano e pareggiano con i gol di James Rodriguez e Carrascal, rispettivamente al 46° e al 49°. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Mar-23 14:20