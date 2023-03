Calcio: Inter. Skriniar “Sempre seguito indicazioni dello staff medico”

"Ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte da un medico di fiducia della società", dice lo slovacco MILANO (ITALPRESS) – "Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell'Inter e dei suoi specialisti esterni". Milan Skriniar affida a Instagram le sue considerazioni in merito ai problemi fisici, in particolare alla schiena, che lo hanno costretto a saltare gli impegni con la Slovacchia. Il centrale nerazzurro spiega: "L'Inter mi ha sottoposto ieri a un'ulteriore visita specialistica che ha confermato la diagnosi e quindi, già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società", aggiunge e conclude Skriniar che, a fine stagione, lascerà il club nerazzurro per trasferirsi al Psg. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Mar-23 17:32