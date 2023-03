Calcio: Maresca “Tempo effettivo? Ci stiamo lavorando”

"Sono tanti gli strumenti per aumentarlo, è un obiettivo di tutti" NAPOLI (ITALPRESS) – "Il tempo effettivo è uno degli obiettivi del calcio, degli arbitri e delle squadre. Sono tanti gli strumenti per aumentarlo, stiamo lavorando tanto su questo". Lo dice l'arbitro Fabio Maresca, intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Bearzot all'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Tra i premiati al Maschio Angioino di Napoli anche il collega di Maresca, Daniele Doveri: il fischietto partenopeo ha ritirato il premio invece del direttore di gara di Volterra. Sempre parlando di tempo effettivo, Maresca aggiunge: "Ci sono momenti in cui accelerare le riprese del gioco dipende dall'arbitro. Credo sia un cambiamento culturale di tutto il sistema calcio anche dei calciatori: noi ci stiamo lavorando, cronometrando quanto tempo intercorre ad esempio tra la fuoriuscita del pallone e il rinvio del portiere. Tutto questo con lo spirito di tentare di ridurre i tempi e aumentare il tempo di gioco delle gare. Siamo molto sensibili sull'argomento" spiega Maresca. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/glb/red 24-Mar-23 12:54