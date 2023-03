Calcio: Tottenham, spunta anche Nagelsmann per dopo-Conte

Il tecnico tedesco del Bayern è vicino all'esonero LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La notizia dell'esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco non è ancora ufficiale ma l'impressione è che il 35enne tecnico tedesco non resterà a lungo disoccupato. Il Tottenham si sta già guardando attorno per la panchina visto che il futuro di Antonio Conte appare segnato, col tecnico salentino che potrebbe anche non arrivare a fine stagione dopo il duro sfogo seguito al 3-3 col Southampton. E stando all'"Evening Standard", agli Spurs starebbero seguendo con interesse quanto sta succedendo in Baviera, con Nagelsmann che potrebbe diventare un serio candidato alla guida di Kane e compagni visto che un altro nome papabile sta per sfumare: quello di Thomas Tuchel, destinato a rimpiazzare il connazionale sulla panchina del Bayern. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 24-Mar-23 10:05