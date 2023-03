Calcio: Usa guidano ranking Fifa donne, Italia 16^

Le azzurre di Milena Bertolini scalano una posizione rispetto a dicembre ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Non ci sono grandi novità nel ranking Fifa femminile, dove al comando si confemano gli Stati Uniti freschi vincitori della SheBelieves Cup per la sesta volta, davanti a Germania e Svezia, che il mese scorso si sono affrontate in amichevole (0-0). Il trionfo alla Arnold Clark Cup ha permesso all'Inghilterra di consolidare la quarta posizione, davanti a Francia, Canada, Spagna, Olanda e Brasile mentre torna fra le prime dieci l'Australia, approfittando anche dell'esclusione dal ranking della Corea del Nord. L'Italia di Milena Bertolini si piazza al 16esimo posto, scalando una posizione rispetto al ranking pubblicato lo scorso 9 dicembre. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Mar-23 10:33