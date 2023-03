Calciomercato: Juve. ManCity, Chelsea e Newcastle su Iling-Junior

Il 19enne inglese piace anche a Bayern e Borussia Dortmund LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Arrivato alla Juve nel 2020 e quest'anno protagonista anche in prima squadra con 11 presenze e due assist, Samuel Iling-Junior ha parecchi estimatori in patria. Il 19enne inglese, cresciuto nel vivaio del Chelsea e protagonista qualche giorno fa in Under 20 con una doppietta alla Germania, sarebbe nel mirino di club come Manchester City, Newcastle e lo stesso Chelsea per la prossima estate. Stando a "90min", le vicende extrasportive potrebbero spingere la Juve a sacrificare il giovane talento inglese e dalla Premier – ma non solo visto che anche Bayern e Borussia Dortmund sono sulle sue tracce – potrebbero farsi avanti. Il giocatore ha però recentemente rinnovato con la Juve fino al 2025. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Mar-23 11:06