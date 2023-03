Calciomercato: Juve. Rabiot “Futuro? Tutto aperto, vedremo”

"In Italia mi trovo molto bene", assicura il giocatore francese PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Riguardo al mio futuro, sarò onesto, non lo so. Come uomo mi piace viaggiare, scoprire altre culture e in Italia mi trovo molto bene. Mi piace questo paese. Ma sono aperto a tutte le opzioni, vedremo fra qualche mese". Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la Juventus, continua a non sbilanciarsi su quale maglia indosserà nella prossima stagione, nemmeno quando gli si chiede di un possibile ritorno al Paris Saint Germain. "Nel calcio di oggi è difficile prendere posizione su qualsiasi cosa, niente dovrebbe essere vietato", spiega il centrocampista francese a "Le Figaro", precisando che al momento di scegliere "il calcio e la sfida dal punto di vista sportivo restano le cose più importanti". E a questo proposito, sottolinea: "Dicono spesso che sono molto elegante in campo, che ho una certa classe, e penso che questo si sposi bene con l'Italia. Mi sento super bene e in costante crescita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Mar-23 12:53