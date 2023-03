Nba: Banchero trascina Orlando, Cleveland beffa Brooklyn

Per l'italo-americano 21 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – La tripla del +7 a quasi un minuto e mezzo dalla fine e poi i due liberi che hanno sentenziato la gara quando mancavano 7"1 alla sirena. Paolo Banchero trascina Orlando al successo per 111-106 sui Knicks firmando 21 punti (7/17 dal campo con 2/4 dall'arco e 5/6 dalla lunetta), 6 rimbalzi, 4 assist, 3 stoppate, due palle perse e due palle recuperate in 34 minuti. Fra i Magic anche 18 punti di Anthony e 16 di Wagner, Grimes e Quickley (25 punti a testa) i migliori nei Knicks, al terzo ko di fila e ora più staccati dalla quarta piazza della Eastern Conference occupata da Cleveland. Successo a fil di sirena per i Cavs, che sbancano il Barclays Center superando 116-114 Brooklyn con la tripla dall'angolo di Okoro a 0"7 dalla fine. Decisivi anche Mitchell (31 punti) e Mobley (26 punti), ai Nets non bastano Bridges (32 punti) e Dinwiddie (25 punti e 12 assist). Tornano al successo i Clippers che, privi di George, si aggrappano a Leonard (32 punti) e Westbrook (24 punti) e superano OKC 127-105 mentre la prima tripla doppia in carriera di Ingram (30+11+10) permette a New Orleans di spuntarla su Charlotte per 115-96. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 24-Mar-23 09:34