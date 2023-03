Calcio: Atalanta. Zappacosta “Ci siamo mentalmente e fisicamente”

L'esterno difensivo: "Tra 4-5 partite capiremo a quale Europa possiamo ambire" RMA (ITALPRESS) – "La classifica è corta, ma cerchiamo sempre di non guardarla, il campionato è ancora lungo. Sicuramente la vittoria contro l'Empoli in rimonta ci ha fatto capire che ci siamo sia mentalmente che fisicamente". A parlare, in un'intervista a "Il Corriere dello Sport" è il 30enne esterno difensivo dell'Atalanta Davide Zappacosta, tornato ai suoi livelli dopo quattro mesi complicati per un problema muscolare. Dopo la pausa per le Nazionali, la squadra di Gasperini affronterà Cremonese, Bologna e Fiorentina: "Saranno tre partite difficili – ammette l'ex Torino, Chelsea e Roma – La Cremonese è una squadra fastidiosa e ha trovato la giusta quadratura. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi per vincere. A quale Europa pensiamo di poter ambire? Questo ce lo diranno i risultati e le partite che arriveranno. Magari tra 4-5 partite capiremo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Mar-23 10:14