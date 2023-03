Calcio: De Zerbi “Rifiutato belle proposte in Italia, non me la sentivo”

Il tecnico del Brighton: "Conquistato dalla Premier, in Ucraina un lavoro a metà" ROMA (ITALPRESS) – "Dopo lo Shakhtar volevo stare fermo fino a quando non sentivo l'esigenza di ripartire. Ho prima di tutto aspettato che il calcio in Ucraina ripartisse: in realtà lo ha fatto, ma quello non è ripartire veramente, è una sorta di tirare avanti. Quando sono tornato in Italia ho avuto subito proposte, anche belle. Le ho rifiutate perché non me la sentivo. Ma quando sono ricominciati i campionati ho sentito la carica che mi saliva". Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il 43enne tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, grande protagonista in Inghilterra con una squadra che ha raggiunto la semifinale di FA Cup e punta all'Europa. In Ucraina, l'allenatore bresciano ha lasciato "un lavoro a metà. A livello umano stupore e smarrimento. Noi non sappiamo niente di guerra oggi, cosa significa dover andare via da un Paese dall'oggi al domani. Lo accetti perché sei obbligato, ma non riesci a capire se è vero o un incubo. Poi guardando la televisione ti accorgi che è la verità». La Premier lo ha conquistato: "Prima di venire qui non mi attirava. Invece è stato un colpo di fulmine. E oggi riconosco la fortuna di essere arrivato qui, in Premier League, ma anche quella di aver trovato una squadra così forte, con ragazzi giusti e persone per bene", ha concluso l'ex mister del Sassuolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Mar-23 09:52