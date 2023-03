Calcio: Napoli. Kim “Futuro? Testa a campionato e Champions League”

"Da quattro-cinque anni mi accostano continuamente a nuove squadre" NAPOLI (ITALPRESS) – Kim Min-jae, difensore sudcoreano del Napoli, allontana le sirene che lo vogliono lontano dall'Italia. Intervistato al Munsu Stadium di Ulsan, al termine del match pareggiato per 2-2 contro la Colombia, il pilastro della difesa della squadra di Spalletti ha assicurato di avere la testa sugli obiettivi del club azzurro: "Non posso essere infastidito dai rumors di calciomercato. Sono concentrato sulla squadra piuttosto che su queste sciocchezze. La stagione non è finita, mancano tante partite importanti e penso solo a fare bene con la maglia del Napoli. Ho questo tipo di mentalità: pensare sempre alla prossima partita senza farmi mai distrarre". Il difensore azzurro ha poi parlato degli obiettivi dei partenopei: "Tecnico e società ci dicono giustamente che non bisogna mai mollare, essere vigili fino alla fine. La nostra speranza è quella di continuare così, siamo molto concentrati. Vogliamo pensare prima al campionato e poi alla Champions". Infine, ancora sul suo futuro e il mercato con le indiscrezioni in merito all'interessamento delle big d'Europa, in particolare di Premier League. "Le voci di mercato che compaiono sui media non sono affatto vere – assicura il difensore sudcoreano, alla sua prima stagione in azzurro -. Da quattro-cinque anni mi accostano continuamente a nuove squadre, ma non ci penso, non voglio pensarci ora. Sono andato sempre in squadre che non erano nemmeno menzionate nei vari articoli. Spero quindi che certe voci finiscano". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 25-Mar-23 16:25