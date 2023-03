Calcio: Napoli. Seduta mattutina, Demme e Raspadori a parte

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì mattina NAPOLI (ITALPRESS) – Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri di Spalletti sono al lavoro per preparsi in vista della ripresa di domenica 2 aprile, quando ospiteranno il Milan allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo, integrato con elementi del settore giovanile, dopo la classica attivazione si è dedicato ad esercizi di resistenza alla velocità con conclusioni in porta. Chiusura con partitina a campo ridotto. Demme e Raspadori hanno svolto lavoro individuale in campo. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì mattina. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 25-Mar-23 14:45