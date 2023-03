Calcio: Udinese. Test con la Primavera, cinque reti di Beto

Sette gol ai giovani bianconeri, in rete anche Thauvin e Asante UDINE (ITALPRESS) – Prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato per l'Udinese di Sottil, quando i friulani sfideranno al Dall'Ara il Bologna. I bianconeri questa mattina si sono imposti per 7-0 nel test in famiglia a ranghi misti con la Primavera al centro sportivo Bruseschi. Una sorta di amichevole per non perdere il ritmo gara: 40 minuti il primo tempo e 32 il secondo. Nella prima frazione, terminata col punteggio di 3-0, tutte le reti hanno portato la firma di Beto. Il bomber portoghese è andato nuovamente a segno per il 4-0 al quarto d'ora della ripresa. Il quinto gol è stato realizzato da Thauvin con una bella azione personale, il sesto da Asante. Nel finale poi ancora Beto a segno, a fissare il punteggio finale sul 7-0. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 25-Mar-23 14:50