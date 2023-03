Euro2024: Nazionale. Balotelli “Gli attaccanti ci sono, fidatevi”

Super Mario, in forza al Sion, ha realizzato cinque reti in stagione ROMA (ITALPRESS) – "Gli attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma… Fidatevi. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai". Mario Balotelli, tramite i social, dice la sua sulla situazione attaccanti della Nazionale, mandando indirettamente un messaggio al commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini. Il selezionatore azzurro aveva dichiarato che in attacco l'Italia "ha problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano". Balotelli, nella scorsa stagione in Turchia con l'Adana Demirspor, ha realizzato 19 reti in 33 partite, per poi passare al Sion nel massimo campionato svizzero. Da settembre ad oggi – da capitano della compagine elvetica, ultima in classifica – ha disputato 14 partite e segnato 5 reti, l'ultima delle quali l'11 novembre 2022 contro il San Gallo. – Foto Image Photo Agency – (ITALPRESS). xd6/glb/red 25-Mar-23 13:40