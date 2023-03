Malta sfida l’Italia, Marcolini “Possiamo dare fastidio”

"Vivo emozioni forti", dice il tecnico italiano della nazionale maltese TA' QALI (MALTA) (ITALPRESS) – C'è un po' di Italia nella nazionale maltese che sfiderà gli azzurri di Mancini. A guidare Malta, c'è infatti Michele Marcolini, ex centrocampista di Atalanta e Chievo: "Sto vivendo bene questa esperienza, questa opportunità straordinaria di allenare Malta. Vivo emozioni belle come l'esordio nelle qualificazioni europee o giocare contro l'Italia. In questi casi è giusto cercare di prendere queste emozioni e farne tesoro, sono cose difficilmente replicabili. Essere ct di Malta mi regala emozioni forti". Marcolini è alla guida dei maltesi dallo scorso 15 dicembre: "Ho trovato una squadra organizzata. Mangia ha lavorato bene prima di me. Ci sono buone qualità su cui lavorare, cerco di costruire una squadra equilibrata e consapevole. Siamo una formazione che quando può sa giocare, la volontà di essere propositivi c'è". Nello scorso match contro la Macedonia, Malta ha dimostrato di non poter esser sottovalutata: "In Macedonia abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo equilibrato, poi nel secondo tempo Elmas ha fatto la differenza. La mia squadra ha reagito nonostante il 2-0, trovando il 2-1 e chiudendo negli ultimi dieci minuti la Macedonia, dimostrando che qualche fastidio possiamo darlo, anche se sappiamo che domani avremo di fronte un'Italia che vorrà reagire dopo la sconfitta contro l'Inghilterra". "L'Italia sarà super aggressiva, speriamo ci lasci qualche spazio e speriamo di poterlo sfruttare – ha aggiunto il ct di Malta -. Io non sono così critico con la Nazionale di Mancini, credo che il mister stia facendo un buon lavoro. Ad alti livelli c'è equilibrio, le gare vengono decise da episodi. Noi siamo abituati bene, poi certo fa male non fare due mondiali, ma credo che a livello di prestazioni l'Italia ci sia sempre stata". Tutti a disposizione per il ct maltese, che proseguirà sulla stessa linea tattica della gara con i macedoni: "Fortunatamente non abbiamo nessun problema fisico, i ragazzi stanno cercando di recuperare al meglio. Abbiamo speso tante energie in Macedonia, ma non ci sono infortuni particolari. Modulo? Non credo che cambierò, sono qui da poco. Il campionato si è interrotto una settimana prima e ho lavorato poco con la squadra". Insieme a Marcolini in conferenza stampa anche il centrocampista Matthew Guillaumier: "Sarà una partita difficilissima contro giocatori molto forti, dovremo lottare su ogni palla. Dobbiamo giocare con la stessa attitudine avuta contro la Macedonia, cercando di fare il meglio possibile per rendere la vita difficile all'Italia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 25-Mar-23 18:51