Motomondiale: Fratture e contusione polmonare per Pol Espargaro

Il pilota spagnolo del GasGas resterà in ospedale per il fine settimana ROMA (ITALPRESS) – Frattura mandibolare con piccolo interessamento dell'articolazione temporomandibolare, contusione polmonare, piccola frattura stabile e non scomposta della quinta vertebra cervicale, frattura della quinta vertebra dorsale con una grossa componente di ematomi. Questo il bollettino medico definitivo circa le condizioni di Pol Espargaro, il pilota spagnolo della GasGas vittima ieri di una brutta caduta durante la seconda sessione di prove libere della MotoGp al Gp di Portogallo. Ricoverato presso l'ospedale di Faro, l'iberico è cosciente e stabile. "Per fortuna Pol Espargaro è in piena modalità di recupero dopo la caduta – si legge in una nota della GasGas Factory Racing Tech3 – Lo spagnolo è finito a terra alla curva 10 dopo essere stato travolto da una gomma posteriore fredda e ha subito un impatto all'addome e alla schiena. Dopo le cure in pista Pol è stato portato all'ospedale di Faro per ulteriori accertamenti e sarà tenuto in osservazione per il fine settimana. Spera di tornare a casa all'inizio della prossima settimana". Il team affronterà la prima tappa del motomondiale con il solo Augusto Fernandez. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 25-Mar-23 12:24