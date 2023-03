Scherma: Cdm donne. Spada, Navarria e Traditi ai piedi del podio in Cina

La friulana e la romana chiudono a Nanchino, rispettivamente, al quinto e sesto posto NANCHINO (CINA) (ITALPRESS) – Si chiude a poche stoccate dal podio la corsa di Mara Navarria e Gaia Traditi nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Nanchino. In Cina, infatti, la friulana del Centro Sportivo Esercito e la romana delle Fiamme Oro hanno chiuso rispettivamente in quinta e sesta posizione, in una competizione individuale che, pur senza medaglie, ha visto ben sei azzurre tra le top 16. La gara di Mara Navarria è partita nel tabellone delle 64 con il successo per 15-8 con la serba Grijak. Poi ha superato nel turno delle 32 l'argentina Di Tella con un 15-10. La friulana classe '85 ha poi avuto la meglio sulla cinese Shi grazie al 15-10 conquistandosi un posto tra le migliori otto. Nei quarti di finale per Navarria lo stop contro l'ungherese Kun con il punteggio di 15-11, per un quinto posto finale che rappresenta comunque il suo miglior risultato stagionale. Piazzamento tra le top 8 anche per Gaia Traditi, che dopo un girone di grande livello nella giornata di ieri, ha iniziato il suo tabellone da 64 con la vittoria sulla compagna di nazionale Alice Clerici per 15-6. Nel turno da 32 ha battuto la cinese Zhu grazie al 15-9. Ancora un derby per l'atleta delle Fiamme Oro che nelle 16 ha superato la numero 6 del mondo Rosella Fiamingo per 15-12, conquistandosi un posto nei quarti di finale. La corsa verso la medaglia di Gaia Traditi si è conclusa contro la francese Louis Marie che ha avuto la meglio con il punteggio di 15-11 dirottando la romana al sesto posto. Stop nel tabellone delle 16, oltre che per Rossella Fiamingo che ha chiuso 11^, anche per Alberta Santuccio, che ha concluso 12^, Giulia Rizzi e Nicol Foietta, rispettivamente 14^ e 16^. Domani, invece, la prova del circuito iridato in Cina si chiuderà con la competizione a squadre in cui il team azzurro sarà composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola. – Foto Bizzi – (ITALPRESS). mc/com 25-Mar-23 10:42